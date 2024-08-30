桃園婦人右腳遭咬傷！消防員檢傷「是毒蛇」急送醫撿回一命

桃園市55歲趙姓婦人昨天傍晚在新北市柑園區405高地工作時，右腳意外遭蛇類咬傷，在丈夫陪同下，30分鐘抵達桃園市消防局第一救災救護大隊迴龍分隊求助，經救護員檢傷發現，傷口明顯腫脹，研判是出血性毒蛇咬傷，緊急將她送往備有毒蛇血清的林口長庚醫院救治，所幸暫無生命危險，經留院觀察後已於今天上午順利出院。

迴龍消防分隊表示，趙婦是於昨天在山區工作於傍晚5點30分收工時，突然感到穿著拖鞋的右腳一陣劇烈疼痛，低頭一看，驚見遭蛇咬傷，由於該蛇犯案後隨即逃逸，趙婦與丈夫根本來不及看清楚，只好趕緊下山求救。

消防隊員檢查後發現，趙婦右腳大拇趾下方的傷口明顯腫脹，根據症狀研判疑似出血性的龜殼花、青竹絲或百步蛇等毒蛇咬傷，隨即為她清洗傷口，並用筆標記、記錄腫脹範圍後，將她送往備有毒蛇血清的醫院搶救，幸運的是，趙婦遭毒蛇咬傷後，經處理得宜，至少半小時至6小時內不會有生命危險。

分隊長李安邦表示，炎熱的夏季是蛇類頻繁出沒的季節，根據疾病管制署的資料，每年有逾千名民眾遭到毒蛇咬傷，而國內較常見6種具有出血性毒液的「龜殼花、赤尾鮐（赤尾青竹絲）、百步蛇」，及具有神經性毒液的「眼鏡蛇、雨傘節」，還有兼具出血和神經毒的「鎖鏈蛇」。若不慎被蛇咬傷，應立刻視為毒蛇咬傷來處理，記住蛇的外觀特徵，並將身上的飾品取下，以免肢體腫脹，此外，應將受傷的肢體儘量保持在低於心臟的位置，保持冷靜，並立即就醫。

李安邦也提醒，切勿聽信民間傳言用嘴吸毒，這樣做可能會引發更嚴重的感染，也不可冰敷傷口，免得造成組織壞死，同時應避免飲用酒類或刺激性飲料，減緩毒液在體內的擴散，了解毒蛇咬傷的處理原則，便可在意外發生時迅速應對，從而更安心地享受大自然的樂趣。

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