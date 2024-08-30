聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮男涵洞喝酒遭輾破頭！2海巡「巡邏撞死人」裝傻肇逃還滅證
海巡署第一二岸巡隊花蓮和平安檢所兩名人員昨天開車巡邏，疑似不慎壓到在涵洞喝酒的男子後逃逸。警方找上門，兩人矢口否認，主管也涉嫌幫助隱匿，直到警方拿出監視器影像才坦承。海巡署今發出聲明，已先停派2人勤務，全力配合司法單位調查。
花蓮縣秀林鄉和中部落楊姓及江姓男子，29日因天氣炎熱，相約在台9丁線59.76公里處的橋梁涵洞下喝酒烤肉，上午10時許楊男見酒喝完了，離開去買酒，回來卻發現江男似遭車輛輾過，頭顱破裂，身上還有多處擦挫傷，旁邊還有海巡人員過來關心問有沒有怎樣？並說是路過。江男經救護車送醫搶救，上午11時58分宣告死亡。
新城警分局獲報展開調查，調閱周邊監視器，發現當時只有一輛黑色車子進入涵洞，且車身有明顯晃動，疑似撞到人。
警方繼續追查，發現肇事者疑似是海巡署和平安檢所人員，前往詢問但調不到行車記錄器，找主管詢問也否認，昨晚6時再度到和平安檢所，拿出監視器畫面作為證據，肇事者才坦承犯案，表示一時緊張才離開現場，還將行車記錄器格式化，警方依過失致死等罪嫌，將兩人移送法辦。
海巡署今天發出聲明，表示已立即啟動汰除程序，東部分署將於24小時內召開軍評會嚴處，涉案2人也先停派勤務，全力配合司法單位調查，絕不包庇護短。
海巡署副署長謝慶欽表示，將以此事件為鑑，加強內部教育訓練，杜絕類似事件再發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言