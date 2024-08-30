花蓮男涵洞喝酒遭輾破頭！2海巡「巡邏撞死人」裝傻肇逃還滅證

海巡署第一二岸巡隊花蓮和平安檢所兩名人員昨天開車巡邏，疑似不慎壓到在涵洞喝酒的男子後逃逸。警方找上門，兩人矢口否認，主管也涉嫌幫助隱匿，直到警方拿出監視器影像才坦承。海巡署今發出聲明，已先停派2人勤務，全力配合司法單位調查。

花蓮縣秀林鄉和中部落楊姓及江姓男子，29日因天氣炎熱，相約在台9丁線59.76公里處的橋梁涵洞下喝酒烤肉，上午10時許楊男見酒喝完了，離開去買酒，回來卻發現江男似遭車輛輾過，頭顱破裂，身上還有多處擦挫傷，旁邊還有海巡人員過來關心問有沒有怎樣？並說是路過。江男經救護車送醫搶救，上午11時58分宣告死亡。

新城警分局獲報展開調查，調閱周邊監視器，發現當時只有一輛黑色車子進入涵洞，且車身有明顯晃動，疑似撞到人。

警方繼續追查，發現肇事者疑似是海巡署和平安檢所人員，前往詢問但調不到行車記錄器，找主管詢問也否認，昨晚6時再度到和平安檢所，拿出監視器畫面作為證據，肇事者才坦承犯案，表示一時緊張才離開現場，還將行車記錄器格式化，警方依過失致死等罪嫌，將兩人移送法辦。

海巡署今天發出聲明，表示已立即啟動汰除程序，東部分署將於24小時內召開軍評會嚴處，涉案2人也先停派勤務，全力配合司法單位調查，絕不包庇護短。

海巡署副署長謝慶欽表示，將以此事件為鑑，加強內部教育訓練，杜絕類似事件再發生。

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