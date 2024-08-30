苗縣添購新式50公尺高雲梯車今啟用 舉辦高樓救災演練

有鑑於高樓建築越來越多，苗栗縣政府向中央爭取4千萬元經費，添購1輛新式50公尺雲梯車，今天上午在頭份市上興高樓社區辦理新車啟鑰典禮暨高樓救災演練，由縣長鍾東錦主持啟用儀式，頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興以及十多位議員等地方民意代表也到場見證。

縣消防局指出，原本唯一1輛50公尺雲梯車車齡已有18年，比較老舊，加上近年來頭份與竹南二大都會地區的新建高樓如雨後春筍，更增加救災需求緊迫性。去年經縣府向中央爭取一般性補助款4千萬元，添購這輛新式50公尺雲梯車，垂直可達16樓、限重50公斤，未來將配置在第三大隊頭份消防分隊，以作為高空救災用途雲梯車。

尤其縣內現有9棟16樓超高層建築物（50公尺以上）也大多位於頭份、竹南二大都會區，新增這輛救災利器，將有助於未來高空救災，以保障縣民生命財產安全。

副局長黃德興說，高層建築物火災搶救上除透過內部垂直安全樓梯間避難逃生外，建築物外部即是運用雲梯車高空從外部開口救出受困人員，以50公尺雲梯車高度將可救助約12層樓(考量轉折及操作穩定性)高度樓層，另可作為高樓層火災外部開口射水滅火、周界射水防護，以及從運載纜車上出水口延伸水帶入室滅火戰術運用。