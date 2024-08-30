高雄酒吧火警 受傷消防隊員再增加1人

高雄市前金區中華四路365巷彩虹酒吧昨天火警，傳出受傷消防隊員又增加1人，除了昨天自火場送醫的2名前金消防分隊員以外，後來同行進屋滅火的苓雅消防分隊陳姓隊員，在返回隊部後突感不適，自行前往大同醫院治療，查出有肺浸潤現現象。高雄市消防局表示，陳已在一般病房治療，生命穩定。

據了解，彩虹酒吧昨天中午12時30分發生火警，苓雅消防分隊支援滅火，苓雅消防分隊陳姓隊員（40歲）與前金消防分隊葉姓（35歲）、王姓（34歲）2隊員，一起攻入火場，同在2樓上3樓期，因1樓突冒火撤出。前金消防分隊2隊員當時被送醫急救，苓雅陳姓隊員則在滅火後返回隊部才突然身體不適。