妙齡女淡水水岸徘徊不斷哭泣 上前關懷竟跳河...嚇壞保全

上月底晚間9時許，淡水金色水岸旁一名年約20餘歲的妙齡女子，不斷在岸邊徘徊且不斷哭泣，引發路人側目，巡邏保全上前關懷時，妙齡女卻突然跳進河中，嚇壞巡邏保全，趕緊丟下救生圈並通報119立即將人救回，阻止憾事發生。

高灘處表示，當時保全例行巡查時，發現年約20幾歲女性久待並徘徊於金色水岸岸邊，且疑似一直哭泣，正欲上前詢問關懷時，該民眾突然跳河，就趕緊丟岸上的救生圈讓該民眾抱住漂浮及立刻通報警消協助救援，即時將該女子救回。

新北河濱公園面積高達1382公頃，高灘處設有53處保全崗哨，由保全人員定期巡邏園區。近日保全人員處理多起緊急事件，高灘處因此藉處務會議表揚相關保全人員。

處長張修銘表示，園區保全24小時全年無休守護河濱，除了日常的巡邏、防汛整備、違規攤販勸離外，亦發揮協助民眾精神，如今年6月日籍阿嬤在河濱公園散步時，突然身體不適，兩位黃姓保全人員發現阿嬤狀況，協助阿嬤安全到家。7月楊姓保全發現岸邊有女子哭泣上前關心，不料突然跳入河中，該名保全迅速反應拋下救生圈及通報警消人員，成功救起女子避免憾事發生。

張修銘說，今年至8月底，共有10位保全人員展現服務民眾積極態度，守護新北河濱公園安全有功，緊急情況下積極應對，受民眾贊同肯定。為鼓勵保全人員卓越表現，高灘處因此頒獎表揚致謝。

市民朋友在河濱公園散步休憩時，有緊急需求除撥打110、119電話外，可向保全人員尋求協助，崗哨亦張貼保全人員的緊急聯絡電話，可聯繫保全人員協助。但因保全巡邏範圍廣，呼籲民眾發揮同理心，耐心等待保全的到來及協助，共同維護新北市河濱公園的安全及良好品質。

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