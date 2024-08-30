高雄女站人行道等紅燈被騎士按喇叭 還被嗆：社區都這樣騎

高雄市一名年輕女子日前在左營區果貿社區路口人行道停等紅燈，後方一名騎機車男子卻按喇叭示警，和女子當下起爭執，男子竟稱「社區的人都這樣騎」，女子不甘示弱回嗆，最後拍下男子身影PO網；警方指未接獲報案，該路段今年已取締違規騎上人行道計274件。

一名女網友在Treads貼文指，當時站在果貿社區的路口等紅綠燈，這位三寶從後面紅磚人行道騎過來，想騎出去就按她喇叭，並怒問「誰家的長輩麻煩帶回家教育一下啦」， 真的超火大，後來偶爾會看到警察站在社區門口抓騎在人行道上的人。

從女子所附的影片中，只見他站在行人道路口，一名男子騎機車經過，朝她按喇叭示警，雙方當下吵了起來，男子竟稱「社區的人都這樣騎」，女子不甘示弱回嗆「干我什麼事」，後來男子騎車離去，女子趁機拍下機車車號。

轄區左營警分局表示，有關網傳影片所指左營區翠華路與翠峰路口有機車騎士違規行駛人行道一案，經查違規地點所在的啟文派出所轄，目前尚未接獲相關報案。