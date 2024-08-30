影／台中霧峰台74線快速道路上演「雙豬之亂」 警急圍捕解危
台74快速道路台中市霧峰段北上車道37.2K處昨晚出現2頭豬闖入車道，導致交通阻塞，險象環生，警方獲報後，立即封鎖台74北上車道，執行緊急逮豬任務，順利圍捕竄逃的豬隻，並委由拖吊業者拖至車上，排除道路障礙；這輛運豬車是從南投載送豬隻到太平屠宰，運送過程2隻豬掉下車逃竄，警方對運豬車駕駛依道路交通管理處罰條例開單告發。
台中市警局霧峰分局四德派出所副所長王珏、警員吳政欣昨晚獲報，台74快速道路37.2K處有豬隻闖入，獲報到場後發現，現場有一輛運豬車是從南投載送豬隻，運送過程2隻豬掉下車逃竄，其中1隻豬已捕獲，還有一隻豬在路肩徘徊走動。
警方先行於現場圈圍戒護，並通報員林工務段派員到場，為避免捕捉豬隻時逃竄到車道上，造成重大交通事故，立即封鎖台74北上車道，合力將該豬隻圍捕並委由拖吊業者拖至車上，立即排除道路障礙，恢復交通順暢。
警方呼籲，車輛載運相關物品時，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落，以免危害自身及其他用路人安全。霧峰警分局依道路交通管理處罰條例，對駕駛開單舉發，駕駛將被處以3000元以上、1.8萬以下罰鍰，若肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
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