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高雄酒吧火警2消防受傷 消防局：2人生命穩定

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前金區中華四路365巷彩虹酒吧昨天發生火警，2、3樓竄出濃煙，3名員工受困2樓，前金消防分隊2名隊員進屋滅火，遭高溫波及，受傷送醫搶救。傳出2名隊員1人插管治療、1人疑有肺浸潤現象，正住院治療。今天消防局表示，2人目前意識清楚，生命穩定。

高雄市長陳其邁今天也表示，已請醫院給2名消防隊員最妥善的醫療，也要消防局了解消防隊員進入火場後狀況，市府對於這類公共場所也要聯合稽查，確保公共安全。

據了解，彩虹酒吧昨天中午12時30分發生火警，冒出煙霧自2、3樓竄出後，有3名員工黃姓（28歲）、王姓（25歲）、陳姓（27歲）3名男子受困2樓。消防隊員趕抵，馬上救他們下樓，並立即攻入火場滅火。

據消防局第一救災救護大隊中隊長沈祈祥表示，前金消防分隊葉姓（35歲）、王姓（34歲）2名分隊員，攻入火場後，在濃煙中正要由2樓上3樓滅火，指揮官發現1樓突冒出明火，趕緊通知屋內的隊員撤出，但當時屋內高溫又冒火，2名隊員才遭受熱傷害。

葉、王2名隊員撤出火場後，因遭燙傷，同事立即對他們澆水，後來將2人送到大同醫院急救。消防局表示，葉姓隊員右手、左大腿有4％至5％一度燙傷，今天已轉至一般病房，王姓隊員頸部5％燙傷，轉至高醫預防性插管治療，2人目前生命穩定。

高雄市前金區彩虹酒吧火警，傳出2名消防分隊員受傷送醫。圖／擷自記者爆料網
高雄市前金區彩虹酒吧火警，傳出2名消防分隊員受傷送醫。圖／擷自記者爆料網
高雄市消防局長王志平（左）今天到醫院，探望滅火受傷的隊員葉沛祥。記者林保光／翻攝
高雄市消防局長王志平（左）今天到醫院，探望滅火受傷的隊員葉沛祥。記者林保光／翻攝

消防隊 高溫

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