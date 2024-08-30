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網傳「店家會在飲料下藥？」 台南警指未接獲報案 店家提告貼文者
民眾在臉書社群爆料，指稱台南某店家是間詐騙集團外，指控如果有女孩來買飲料，他們就會在飲料裡面下藥等語，引發關注外，甚至標註該店家名稱及地址。台南市警五分局指出，目前沒有接獲任何女子遭到飲品下藥報案，店家對貼文者已提出妨害名譽告訴，將通知貼文者到案說明。
有民眾在爆料公社PO文指「請大家注意台南這家店家，是一間詐騙集團公司，如果有女孩來買飲料，他們就會在飲料裡面，放迷姦藥在飲料，讓女孩喝了之後，在企圖強姦他們，請女性朋友注意，已經有多名女性受害者，向警方報警處理了」。而該貼文內容言之鑿鑿，引發外界關切。
台南市警五分局開元派出所長陳宏全說，該分局目前沒有接獲任何女子遭到飲品下藥報案；對於臉書貼文，店家已至派出所提出妨害名譽告訴，將通知貼文者到案說明，全案由分局偵辦中。
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