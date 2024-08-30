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Apple Watch報案！22歲男夜衝136線摔10米深谷搶救中
22歲洪姓男子今天凌晨騎機車行經台中市太平區長龍路二段中埔二號橋時，突然失控自撞橋樑護欄後，跌落橋下約10公尺深山谷，全身多處受傷，洪身上的Apple Watch蘋果智慧手表自動報案，後續也有民眾報案，消防人員獲報到場救起，經送往國軍臺中總醫院，目前仍在搶救中，由於山區現場未有監視影像，警方將依現場跡證釐清肇事原因。
台中市消防局說明，今天凌晨0時16分受理Apple Watch自動報案（發生嚴重車禍），後續也有民眾報案表示，太平區136縣道長龍路二段中埔二號附近有車禍，經派遣車籠埔、太平、大誠等消防分隊，出動消防車4輛、救護車1輛，人員13人由分隊長廖健舟帶隊前往救援。
消防人員到場發現，現場有一名男機車騎士摔落約10公尺深山谷，救援人員使用長背板將患者固定後由大誠分隊進行吊掛作業，意識不清、有耳漏及熊貓眼的情況、左小腿骨折，吊掛至橋上後，將傷者送往國軍台中總醫院搶救中。
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