台北國際滑水賽舞台工跳水解暑後失聯！警消搜20小時今早見遺體

2024台北國際滑水公開賽今登場，昨卻有一名舞台架設人員落水失聯，現場人員指稱，許姓男子因天氣炎熱跳水解暑，未料失蹤，警消今持續搜救，上午9時許在社子大橋上游約50公尺處尋獲一具遺體，確切身分待釐清。

警方調查，24歲許姓男子是舞台架設人員，昨與同事在台北市士林區社子島迎星碼頭搭舞台，中午時分一眾人待在帳篷下休息，許男因天氣炎熱，獨自跳水解暑，不料一去不返。

台北市消防局表示，昨午獲報後動員搜救艇、水上摩托車等投入搜救，歷經20小時，目前仍未發現許男，今將再度出動快艇針對關渡大橋至雙溪碼頭一帶搜索，另出動無人機待命配合搜救。

今早9時許，搜救人員在社子大橋上游約50公尺處發現一具男性遺體，初判特徵與許男相符，9時55分已將遺體移至岸上，確切身分有待釐清。

據悉，許男家屬昨獲報到案，指稱許男已離家半年，家人不太清楚許男狀況，對於案情暫未表示意見。「2024台北國際滑水公開賽」賽程為8月30至9月1日，今早已有賽程進行，北市府體育局昨表示，全力配合搜救工作，已令舞台廠商停工，若查有缺失，後續將就責、依法開罰。

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