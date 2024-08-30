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國1機場系統貨櫃車擦撞護欄翻覆 司機昏迷送醫後不治

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

鄭姓男子駕駛的大型貨櫃車今天上午5點多，行經國道1號北向52.5公里機場系統時，因不明原因擦撞外側護欄，導致車輛失控後翻覆，一度受困車內動彈不得，直到桃園市消防局人員破窗後將他送醫仍不治。肇事原因仍待釐清，事故現場占用中外線車道，已於上午9點4分排除。國道公路警察局呼籲，用路人應依速限行車，不要疲勞駕駛。

國道警方說，第一公路警察大隊勤務指揮中心於今天清晨5點18分接獲通報，國道1號北向52.5公里機場系統路段有大型車翻車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，將受困司機救出送林口長庚醫院，經醫生搶救無效宣告死亡。

警方調查，59歲鄭姓男子駕駛營半聯結車，行經國道1號北向52.5公里機場系統路段，不明原因擦撞外側護欄，車輛側翻於外側路肩及外側車道，當場受困車內無意識，經消防救難人員以破壞器材破壞車體後救出，送林口長庚醫院急救無效宣告死亡。

事故路段為3車道，占用中線、外側車道及路肩處理，後方回堵約8公里，國道警方於後方管制輪流開放車道車輛通行，9點4分肇事車輛排除，現場全線恢復通車，已委請醫院抽血檢驗駕駛是否有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

鄭姓男子今天清晨５點駕駛貨櫃車行經國道１號北上52.5公里機場系統時，不明原因擦撞護欄後翻覆，鄭男受困車內當場無意識，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝
鄭姓男子今天清晨５點駕駛貨櫃車行經國道１號北上52.5公里機場系統時，不明原因擦撞護欄後翻覆，鄭男受困車內當場無意識，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝
鄭姓男子今天清晨５點駕駛貨櫃車行經國道１號北上52.5公里機場系統時，不明原因擦撞護欄後翻覆，鄭男受困車內當場無意識，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝
鄭姓男子今天清晨５點駕駛貨櫃車行經國道１號北上52.5公里機場系統時，不明原因擦撞護欄後翻覆，鄭男受困車內當場無意識，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝
鄭姓男子今天清晨5點駕駛貨櫃車行經國道１號北上52.5公里機場系統時，不明原因擦撞護欄後翻覆，鄭男受困車內當場無意識，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝
鄭姓男子今天清晨5點駕駛貨櫃車行經國道１號北上52.5公里機場系統時，不明原因擦撞護欄後翻覆，鄭男受困車內當場無意識，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝
鄭姓男子今天清晨５點駕駛貨櫃車行經國道１號北上52.5公里機場系統時，不明原因擦撞護欄後翻覆，鄭男受困車內當場無意識，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝
鄭姓男子今天清晨５點駕駛貨櫃車行經國道１號北上52.5公里機場系統時，不明原因擦撞護欄後翻覆，鄭男受困車內當場無意識，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝

國道 車道

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