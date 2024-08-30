抓到了！苑裡房裡溪畔暗夜燃燒垃圾 警逮1男調查中

苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防旁，去年7、8月間常有人趁深夜隨意焚燒廢棄物，導致消防人員疲於奔命，近期又屢次發生相關狀況，地方請求警方加強巡邏；今天凌晨2點多，當地又被發現有人焚燒廢棄物，警方據報抵達後，當場逮捕一名男性犯嫌，隨即將他帶回調查中。

去年8月初，警方曾在此地逮獲3名印尼移工利用深夜隨意焚燒廢棄物；當地海岸里里民指稱，本月初開始又屢次發生相關狀況，且平均3天就有發生1次，大部分選在三更半夜亂燒垃圾，讓位在下風處的里民不堪其擾。

縣環保局表示，這起垃圾燃燒案，依據現場攝影機畫面，發現曾有一輛白色小客車，在凌晨兩點左右犯案，相關資料有提供苑裡分駐所，警方也在該時段配合加強巡邏，當場查獲1名男性可疑行為人，天亮後正由警方調查中。