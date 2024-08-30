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抓到了！苑裡房裡溪畔暗夜燃燒垃圾 警逮1男調查中

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防旁，去年7、8月間常有人趁深夜隨意焚燒廢棄物，導致消防人員疲於奔命，近期又屢次發生相關狀況，地方請求警方加強巡邏；今天凌晨2點多，當地又被發現有人焚燒廢棄物，警方據報抵達後，當場逮捕一名男性犯嫌，隨即將他帶回調查中。

去年8月初，警方曾在此地逮獲3名印尼移工利用深夜隨意焚燒廢棄物；當地海岸里里民指稱，本月初開始又屢次發生相關狀況，且平均3天就有發生1次，大部分選在三更半夜亂燒垃圾，讓位在下風處的里民不堪其擾。

環保局表示，這起垃圾燃燒案，依據現場攝影機畫面，發現曾有一輛白色小客車，在凌晨兩點左右犯案，相關資料有提供苑裡分駐所，警方也在該時段配合加強巡邏，當場查獲1名男性可疑行為人，天亮後正由警方調查中。

縣環保局也強調，為追查露天燃燒行為者，已針對轄內露天燃燒好發地點秘密裝設縮時攝影機及影像監視錄影機等科技設備，若查獲露天燃燒行為致影響空氣品質者，將依空氣汙染防制法依法1200元以上、10萬元以下罰鍰；若違反者為工商廠、場，則處10萬元以上、500萬元以下罰鍰；另情節重大者，將依公共危險罪送辦。

苑裡鎮房裡溪堤防旁，今天凌晨2點多，又有人任意焚燒廢棄物，警方據報當場逮捕一名男性犯嫌帶回調查中。圖／民眾提供
苑裡鎮房裡溪堤防旁，今天凌晨2點多，又有人任意焚燒廢棄物，警方據報當場逮捕一名男性犯嫌帶回調查中。圖／民眾提供

廢棄物 環保局

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