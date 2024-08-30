馬籍男來台假冒檢察官監管100萬 被害人機警報警逮人

馬來西亞籍鄭姓男子日前持觀光簽證入境台灣，旋即前往指定地點當車手，警方循線逮人，鄭矢口否認犯行辯稱是取貨員，警於鄭男身上搜扣不法所得10萬元及相關證物，一併帶回查辦，警詢後依法送辦，檢察官複訊後裁定，移往移民署專勤隊收容。

據了解，被害人郭姓女子（36歲）這個月8日接獲自稱高雄市刑事警大大隊偵查員電話，對方指稱郭女銀行帳戶遭詐騙集團利用，且已有多人受害，要求郭女與一名檢察官互加LINE聯繫。

郭女指，當天她與檢察官互加LINE，對方一開口便以郭女涉有重嫌，無論其每天24小時去哪裡？都須向偵查員報告，以便隨時掌控行蹤。郭女半信半疑，先向假檢察官詢問該如何解決。

只見假檢察官說，怕妳（郭女）帳戶內有不法資金匯入，帳戶恐被凍結，要郭女把帳戶內100萬元領出面交保管。郭女一聽有異，先撥打165反詐騙專線求證確認是詐騙，旋即趕赴三重警分局光明派出所報案。

翌日下午1時許郭女配警方誘出詐團成員，前往新北市三重區重新路三段126號面交。警先埋伏在側，見車手到達取款之際衝前圍控。警一查赫見車手竟是馬來西亞籍鄭姓男子（26歲），鄭男當場被逮一度否認犯行，辯稱自己清晨6點才從馬國搭機抵達入境當取貨員，並自稱自己在馬國從事金融相關行業，不可能是車手。