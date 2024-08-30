蘭嶼4歲溺水男童、30歲車禍腦傷男後送！「空中天使」黑鷹深夜馳援

空勤總隊台東第三大隊第三隊，昨天晚間9點才完成蘭嶼1名4歲男童溺水後送任務，隨即深夜11點40分接獲任務載運30歲車禍腦創傷男性患者，直到今天1點順利降落豐年機場完成任務，讓蘭嶼民眾讚「空中守護天使」。

第三隊表示，2趟後送任務都是編號NA-704號的黑鷹執行，最後都圓滿將傷病患轉送至馬偕醫院實施後續治療；隊內曾經2天出勤5趟任務，哪裡有需要黑鷹就飛哪裡，民眾生命重要，這是他們的使命。

昨夜8點多第三隊接獲勤務指揮中心通報，蘭嶼4歲男童因溺水需後送就醫，即派遣機型UH-60M直升機編號NA-704號機執行任務，9點43分順利降落豐年機場，晚間10點多又接獲蘭嶼車禍傷患需後送，再次派同機號黑鷹執行任務，於今天凌晨1點多豐年機場落地。