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國3北上香山交流道前6車連環撞！釀4人傷、回堵2公里

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道3號北上110公里、位在香山交流道出口前，今天上午7點半左右，發生一起6輛大小車連環追撞事故，現場有5輛在外車道排隊準備下交流道的轎車，疑遭後方1輛煞車不及的槽車猛烈追撞，造成4人受傷送醫，幸均為輕傷無大礙，警方封閉部分車道拖吊排除後，正調查釐清肇責。

依據高速公路局1968即時影像畫面，當時有5輛轎車應是在最外線車道依序要下交流道時，遭後方槽車追撞後，轎車擠壓成一條長龍，甚至最後1輛轎車360度迴轉，槽車也往前滑行。

首輛消防局救護車獲報抵達，發現有4名傷患暫時受困門內無法動彈，隨即通報指揮中心再調度其他救護車前往現場救援；而國道第2大隊警方巡邏車、大量拖吊車也趕到事故現場，目前封閉外線車道處理中，開放內、中線車道通行。

被追撞的第3輛轎車蘇姓駕駛向警方指出，因前方施工回堵，排隊準備要下交流道，後方曳引槽車疑似未注意前方，先追撞兩輛車，他的車再往前撞，導致他前面2車也被撞。

國道警方表示，由於事發正值上班車流高峰，車陣回堵有2公里，確切肇事原因及肇責還要調查釐清，呼籲用路人行駛國道務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離。

今天上午7點半左，國3號北上香山交流道前6車連環撞，有4人受傷送醫，事故也造成後方車流回堵2公里。圖／翻攝國道1968即時影像
今天上午7點半左，國3號北上香山交流道前6車連環撞，有4人受傷送醫，事故也造成後方車流回堵2公里。圖／翻攝國道1968即時影像
今天上午7點半左，國3號北上香山交流道前6車連環撞，有4人受傷送醫，確切肇事原因及肇責還要調查釐清。圖／民眾提供
今天上午7點半左，國3號北上香山交流道前6車連環撞，有4人受傷送醫，確切肇事原因及肇責還要調查釐清。圖／民眾提供

國道 車道

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