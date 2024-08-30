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影／中和合法棋牌社掩護賭博 警扮賭客逮8人送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區一間棋牌社涉嫌賭博，中和警分局員警喬裝扮賭客蒐證確認，日前持搜索票逮8人，查扣點數卡、記帳本、積分卡、競技卷等相關證物，警詢後依法移新北地檢署偵辦。

新北市警方今年8月中獲報指稱，中和區中正路一間合法登記的棋牌社涉嫌暗中掩護賭博情事，轄區中和警分局景安派出所成立專案小組，員警喬裝賭客經過約半個月埋伏、蒐集相關跡證後，確認賭客可以積分卡對比現金以1比1方式換取現金，日前向新北地院聲請搜索票獲准。

本月27日，警方持搜索票前往查緝，查獲棋牌社負責人楊姓男子（53歲）、負責櫃台方姓女子（53歲）以及6名賭客，查扣電動麻將桌7桌、麻將14副、賭資2000元、營業所得5000元、工作機、點數卡、記帳本、積分卡、競技卷等相關證物。

警詢後，前天將負責人楊男、工作人員方女依違反提供賭博場所營利罪嫌，賭客依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和區一間棋牌社涉賭博，員警喬裝扮賭客蒐證確認，日前持搜索票逮8人依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區一間棋牌社涉賭博，員警喬裝扮賭客蒐證確認，日前持搜索票逮8人依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區一間棋牌社涉賭博，員警喬裝扮賭客蒐證確認，日前持搜索票逮8人，查扣點數卡、記帳本、積分卡、競技卷等相關證物，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區一間棋牌社涉賭博，員警喬裝扮賭客蒐證確認，日前持搜索票逮8人，查扣點數卡、記帳本、積分卡、競技卷等相關證物，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

中和 賭博

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