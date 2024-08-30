聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1北上嘉義段半聯結車失控翻覆 衝下邊坡司機送醫
國道一號北上265.8公里嘉義路段今天清晨3點多發生交通事故，59歲曾姓男子駕駛營業半聯結車疑操作不當，失控撞擊外側護欄，整輛車翻覆衝下邊坡，曾男輕傷送醫，封路出動吊車將半聯結車拉起，目前已恢復全線通車，詳細事故原因仍待警方釐清。
國道警方表示，駕駛營業半聯結車曾姓男子自稱，當時行駛在外側車道，因操作不當失控撞擊外側護欄後，整輛車翻覆外側斜坡；經檢測曾男酒測值為0，出動大型吊車，今早7點多恢復通車，提醒夜間行車注意車前狀況及安全距離，避免一時疏忽或分心。
嘉義縣消防局表示，今天清晨3點多獲報，國道一號北上265.8公里附近發生事故，立即派遣人車前往，到場後發現有1輛營業半聯結車滑落邊坡，59歲曾姓男子臉部、手部擦挫傷，意識清楚，現場給予緊急處置後，立即送往衛福部嘉義醫院救治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言