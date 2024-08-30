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國1北上嘉義段半聯結車失控翻覆 衝下邊坡司機送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國道一號北上265.8公里嘉義路段今天清晨3點多發生交通事故，59歲曾姓男子駕駛營業半聯結車疑操作不當，失控撞擊外側護欄，整輛車翻覆衝下邊坡，曾男輕傷送醫，封路出動吊車將半聯結車拉起，目前已恢復全線通車，詳細事故原因仍待警方釐清。

國道警方表示，駕駛營業半聯結車曾姓男子自稱，當時行駛在外側車道，因操作不當失控撞擊外側護欄後，整輛車翻覆外側斜坡；經檢測曾男酒測值為0，出動大型吊車，今早7點多恢復通車，提醒夜間行車注意車前狀況及安全距離，避免一時疏忽或分心。

嘉義縣消防局表示，今天清晨3點多獲報，國道一號北上265.8公里附近發生事故，立即派遣人車前往，到場後發現有1輛營業半聯結車滑落邊坡，59歲曾姓男子臉部、手部擦挫傷，意識清楚，現場給予緊急處置後，立即送往衛福部嘉義醫院救治。

國道1號嘉義路段今晨3點多有輛半聯結車失控撞護欄，衝下邊坡駕駛輕傷送醫。圖／警方提供
國道1號嘉義路段今晨3點多有輛半聯結車失控撞護欄，衝下邊坡駕駛輕傷送醫。圖／警方提供
國道1號嘉義路段今晨3點多有輛半聯結車失控撞護欄，衝下邊坡駕駛輕傷送醫。圖／警方提供
國道1號嘉義路段今晨3點多有輛半聯結車失控撞護欄，衝下邊坡駕駛輕傷送醫。圖／警方提供
國道1號嘉義路段今晨3點多有輛半聯結車失控撞護欄，衝下邊坡駕駛輕傷送醫。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義路段今晨3點多有輛半聯結車失控撞護欄，衝下邊坡駕駛輕傷送醫。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義路段今晨3點多有輛半聯結車失控撞護欄，衝下邊坡駕駛輕傷送醫。圖／警方提供
國道1號嘉義路段今晨3點多有輛半聯結車失控撞護欄，衝下邊坡駕駛輕傷送醫。圖／警方提供

交通事故 嘉義 國道

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