國1北上嘉義段半聯結車失控翻覆 衝下邊坡司機送醫

國道一號北上265.8公里嘉義路段今天清晨3點多發生交通事故，59歲曾姓男子駕駛營業半聯結車疑操作不當，失控撞擊外側護欄，整輛車翻覆衝下邊坡，曾男輕傷送醫，封路出動吊車將半聯結車拉起，目前已恢復全線通車，詳細事故原因仍待警方釐清。

國道警方表示，駕駛營業半聯結車曾姓男子自稱，當時行駛在外側車道，因操作不當失控撞擊外側護欄後，整輛車翻覆外側斜坡；經檢測曾男酒測值為0，出動大型吊車，今早7點多恢復通車，提醒夜間行車注意車前狀況及安全距離，避免一時疏忽或分心。