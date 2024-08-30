3人墜艙間 巴拿馬油輪2死1傷

巴拿馬籍油輪「Marina Aman」昨天在鵝鑾鼻外海傳出意外，造成二死一傷。圖為空勤總隊直升機前往吊掛搶救。記者張議晨／翻攝 巴拿馬籍油輪「Marina Aman」號昨天中午疑發生工安意外，包含船長在內共三名船員受傷，國搜中心獲報後，派遣海巡署安平艦及空勤總隊直升機前往救援，成功吊掛二名傷患，其中一人因傷重無生命跡象，到院前宣告不治，另一人輕傷；船長一度失聯，後雖傳出獲救，但空勤派機趕往，抵達前船長已死亡，未再吊掛。

根據船舶追蹤網站資料，「Marina Aman」號從泰國啟航，計畫前往韓國，昨中午行經鵝鑾鼻外海五十四海浬處時，傳出工安意外，船上人員緊急通報救援。

國搜中心獲報後，下午一時許派遣空勤總隊黑鷹直升機趕赴現場，加派海巡署安平艦馳援，約下午三時許，黑鷹成功吊掛二名受傷船員，其中一人失去生命跡象，另一人仍有意識，船長仍下落不明。

首架次黑鷹返抵小港機場後，二名傷患醫療後送，一人到院前死亡，另傷者仍有意識，送醫急救，傷者為印尼籍，死者國籍待確認。

據了解，海巡接獲通報為三名船員、船長摔落艙間，因船長一度下落不明，晚間經船員救援後，將他拉上船艙，回報國搜中心尚有生命跡象，晚間空勤總隊再加派直升機馳援，不過抵達後因船長已確定死亡，未執行吊掛返航。

因船上狀況不明，由海巡安平艦在旁戒護，該船預計駛向韓國，事發地點位於公海，該船也非我國籍，後續是否由我國調查仍待釐清。