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台北滑水公開賽1男場佈落水 體育局：廠商若缺失將罰

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

2024台北國際滑水公開賽今在士林區迎星碼頭進行賽前場佈，一名男性不明原因在該水域落水，北市消防局中午12點42分獲報後，立即前往現場展開搜救，而北市體育局第一時間即要求廠商暫停施工，並全力配合現場救援工作及警方調查意外原因。

體育局表示，將持續配合搜救工作及警方調查，並給予家屬必要協助與支持，後續則會同相關單位釐清廠商作業程序；若確有缺失，除將予以究責、依法開罰外，並嚴格要求負起賠償之責及妥處後續事宜，未來也將列為黑名單、永不予合作。

體育局說明，2024台北國際滑水公開賽由中華民國滑水總會、體育局及台北市滑水協會共同主辦，8月30日至9月1日賽事期間均投保公共意外險，並設置救護車及消防人員待命，以維活動安全。

體育局呼籲，民眾至水域遊憩活動，須穿著救生衣於安全水域下水；碼頭及河域等標示有「禁止進入」、「請勿擅闖」等標語，請遵守相關安全規範，確保自身與他人安全。

台北市士林區社子島迎星碼頭今舞傳出民眾落水案，消防局獲報派員前往，目前持續搜救中。記者李隆揆/翻攝
台北市士林區社子島迎星碼頭今舞傳出民眾落水案，消防局獲報派員前往，目前持續搜救中。記者李隆揆/翻攝

北市 碼頭 體育

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