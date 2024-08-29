聽新聞
test
0:00 / 0:00
油輪鵝鑾鼻外海爆意外 釀1死1傷...船長生死不明待救中
巴拿馬籍油輪「Marina Aman」今天下午通報有3名船員受傷，國搜中心獲報後派遣海巡署安平艦及空勤總隊直升機前往救援，空勤黑鷹抵達後，吊掛2名傷患，其中1人死亡，1人輕傷，另該船船長一度落海，經船員搶救成功撈上船，但狀況緊急，黑鷹直升機正持續救援中。
空勤總隊第三大隊第一隊今下午1時許接獲通報，指「Marina Aman」在鵝鑾鼻東南方54海浬海域發生意外，船上有重傷患者需要後送。
該隊接獲通報後，出動重型黑鷹直升機趕赴現場，約2點51分飛抵事故地點，3時許完成吊掛，其中1名傷者因傷重已無生命跡象，另一人輕傷，回到小港機場後，2人先後由高雄市消防局接手醫療後送，傷者為印尼籍，死者國籍待確認。
據了解，國搜中心接獲通報時，除兩名已吊掛的船員外，還傳出船長落海失聯，晚間又回報船長已被該船船員救援上船，一度失去生命跡象，急救後恢復心跳，黑鷹晚間再加派架次趕赴現場，目前仍在救援中，該船為何發生事故，須等安平艦到場後才能釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言