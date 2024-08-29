油輪鵝鑾鼻外海爆意外 釀1死1傷...船長生死不明待救中

巴拿馬籍油輪「Marina Aman」今天下午通報有3名船員受傷，國搜中心獲報後派遣海巡署安平艦及空勤總隊直升機前往救援，空勤黑鷹抵達後，吊掛2名傷患，其中1人死亡，1人輕傷，另該船船長一度落海，經船員搶救成功撈上船，但狀況緊急，黑鷹直升機正持續救援中。

空勤總隊第三大隊第一隊今下午1時許接獲通報，指「Marina Aman」在鵝鑾鼻東南方54海浬海域發生意外，船上有重傷患者需要後送。

該隊接獲通報後，出動重型黑鷹直升機趕赴現場，約2點51分飛抵事故地點，3時許完成吊掛，其中1名傷者因傷重已無生命跡象，另一人輕傷，回到小港機場後，2人先後由高雄市消防局接手醫療後送，傷者為印尼籍，死者國籍待確認。