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2樓臥室付之一炬！金城鬧區許允選洋樓後方傳民宅火警

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金城鎮民族路許允選洋樓後方今天下午有一間民宅失火，許姓住戶2樓加蓋鐵皮屋臥室起火燃燒，消防局據報迅速出動，所幸及時撲滅火勢，現場燃燒面積約3平方公尺，住戶的臥室付之一炬，焦燒一片；幸好當時屋主正好外出，未有傷亡，相關財物損失及詳細起火原因，由消防局火災調查科進行後續鑑定中。

金門縣消防局表示，今天下午14點多獲報民族路有間民宅鐵皮屋失火，現場濃煙竄出，他們緊急出動金城分隊以及金寧分隊各式消防車輛7車及警義消20多人，由第一大隊大隊長董必文率隊前往搶救。

消防局表示，由於火警的發生地點是位於民族路狹小巷弄內，因此擔任初期指揮官的金城分隊長蔡智成立即指揮所屬人員部署水線入室搶救，隨後第一大隊大隊長董必文到場接續指揮救災。

董必文表示，火場為鐵皮2樓加蓋民宅，在2樓臥室起火燃燒，所幸救災人員佈署水線滅火奏效，現場又有多名義消加入，在消防及義消人員全力投入搶救下，火勢迅速在車輛到達後5分鐘內控制、撲滅，燃燒面積約3平方公尺，屋主的臥室付之一炬，幸好當時屋主正好外出，未釀傷亡。相關財物損失及詳細起火原因，由消防局火災調查科進行後續鑑定中。

消防局長呂英華也提醒民眾，平時應嚴加注意用火、用電的安全觀念，並且避免在室內、室外空間堆放過多的大量雜物以免發生危險，同時也應做好減災、防災工作，才能有效減少災害發生。此外，「住宅用火災警報器」可用於火災初期及早偵知火災的發生，也呼籲家戶應安裝住警器。

金城鎮民族路上的一間民宅，今天下午傳出火警，許姓屋主的房間燒毀，現場東西都被燒的焦黑一片。圖／民眾提供
金城鎮民族路上的一間民宅，今天下午傳出火警，許姓屋主的房間燒毀，現場東西都被燒的焦黑一片。圖／民眾提供
位於金城鎮許允選洋樓後方的一間民宅，今天下午傳出失火，好在消防局據報迅速出動，將火勢及時撲滅。圖／ 民眾提供
位於金城鎮許允選洋樓後方的一間民宅，今天下午傳出失火，好在消防局據報迅速出動，將火勢及時撲滅。圖／ 民眾提供
金城鎮民族路上的一間民宅，今天下午傳出失火，許姓屋主的臥室整個燒毀。圖／民眾提供
金城鎮民族路上的一間民宅，今天下午傳出失火，許姓屋主的臥室整個燒毀。圖／民眾提供

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