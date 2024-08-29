影／宜蘭驚悚車禍畫面曝光...無號誌路口交叉撞 八旬騎士傷重不治

宜蘭市健康路3段及國榮路一處無號誌路口，今天發生機車與轎車交叉撞車禍，兩車同向，87歲吳姓老翁遭撞擊後噴飛滑行，畫面被監視器拍下相當驚悚，老翁最後送醫搶救不治。

警方調查，今天上午10點，在宜蘭市健康路3段與國榮路，1輛輕機車沿國榮路至前述地點斜穿路口往民權路二段41巷行駛，與沿健康路南往北方向直行的黑色自小客車發生側撞，機車被撞後噴飛5公尺，老翁倒地昏迷，轎車的左前方擋風玻璃破損。