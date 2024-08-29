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影／宜蘭驚悚車禍畫面曝光...無號誌路口交叉撞 八旬騎士傷重不治
宜蘭市健康路3段及國榮路一處無號誌路口，今天發生機車與轎車交叉撞車禍，兩車同向，87歲吳姓老翁遭撞擊後噴飛滑行，畫面被監視器拍下相當驚悚，老翁最後送醫搶救不治。
警方調查，今天上午10點，在宜蘭市健康路3段與國榮路，1輛輕機車沿國榮路至前述地點斜穿路口往民權路二段41巷行駛，與沿健康路南往北方向直行的黑色自小客車發生側撞，機車被撞後噴飛5公尺，老翁倒地昏迷，轎車的左前方擋風玻璃破損。
警消獲報到場立即將機車騎士送醫救治，並對37歲陳男駕駛實施吐氣酒測，沒有酒精反應，車禍原因尚待釐清。宜蘭警分局呼籲用路人，駕駛車輛行經無號誌路口，支道車應暫停讓幹道車先行，並注意車前狀況，確保行車安全。
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