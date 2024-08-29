高雄6旬男開車遇糾紛遭壯漢帽砸前擋 摧油門輾人反擊

高雄蘇姓女子今早9時許載著28歲張姓丈夫，兩人騎車雙載行經路竹區中山路時，與62歲邱姓男子發生行車糾紛，張男下車與邱男理論，結果卻遭邱男開車撞倒，一度被壓在輪下，所幸送醫後僅受擦傷，無生命危險，警方到場後，將張男、邱男各依毀損、傷害罪嫌送辦。

網路社群「社會事新聞影音」今流傳一段影片，張男當時拿安全帽站在邱男紅色轎車旁邊，隨後拿安全帽朝邱男轎車猛砸，邱男遭砸後踩下油門，先後退又前進，張男因閃避不及遭碾，一度被壓在車下，畫面驚悚。

高雄市湖內警分局獲報後到場，將受傷的張男送往台南市立醫院治療，所幸張男僅受輕傷，無生命危險。

警方指出，該起衝突為邱男行經事故路段時，與張男、蘇女發生行車糾紛，張男下車後走向邱男車輛叫罵，邱男疑畏懼打算開車離開，張男卻以安全帽敲打邱男擋風玻璃，邱見狀便踩下油門，先倒退才往前壓過張男。