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北竿1男子忽然暈厥疑顱內出血 海巡緊急後送南竿就醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

馬祖北竿鄉一名男子在昨晚忽然暈厥，經北竿衛生所診治無法排除顱內出血，經醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送至南竿縣立醫院就醫，讓病患可以及時就醫。

海巡署第十一巡防區指揮部今天表示，昨日晚間18時許，接獲北竿衛生所通報，有一名男子忽然暈倒，疑似顱內出血；艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3571艇至北竿白沙港與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及北竿衛生所醫護人員登艇，以最大安全航速，返抵南竿福澳港碼頭。

金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫，讓病患得以及時就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，今年迄今共計執行緊急醫療後送任務22次，積極協助解決鄉親緊急醫療後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。

馬祖北竿鄉一名男子在昨晚忽然暈厥，北竿衛生所診治無法排除顱內出血，有就醫急迫性，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送至南竿縣立醫院就醫，讓病患可以及時就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿鄉一名男子在昨晚忽然暈厥，北竿衛生所診治無法排除顱內出血，有就醫急迫性，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送至南竿縣立醫院就醫，讓病患可以及時就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿鄉一名男子昨晚忽然暈厥，經醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送至南竿縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿鄉一名男子昨晚忽然暈厥，經醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送至南竿縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 衛生所 馬祖

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