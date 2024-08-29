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新北三峽大學校園墜樓案 女大生送醫後不幸往生
新北市三峽區一所大學下午三時許發生女大生墜樓案，同學發現後急至衛保組通報人文學院，學校表示經查該學生從人文學院超過10樓頂樓墜樓，頂樓現場遺留廖生隨身物品，目前已不幸往生。
學校表示，事發後3時44分護理師立即趕至現場，學生已明顯無呼吸心跳，立刻報案119及110後立即進行CPR急救、50分時救護車到現場實施CPR急救後轉送恩主公醫院。
校方說，該學生為諮商中心個管學生，諮商中心已通知家屬趕往醫院。諮商中心將針對目擊同學進行情緒安撫諮商輔導。個管老師也將持續聯繫與關懷家屬，學校會盡力協助家屬處理後續事宜。
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