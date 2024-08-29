網路加入互助會 台中婦郵局欲匯30萬會費險遭詐
台中陳姓婦人日前在網路看到投資廣告稱，加入互助會可獲得高額利息，她到郵局要匯款新台幣30萬元，行員見她說詞反覆通報警方到場，經員警提出相關案例才成功阻止匯款，保住婦人積蓄。
台中市警察局烏日分局今天表示，龍東派出所27日下午3時30分接獲轄內郵局通報稱，1名婦人欲臨櫃匯款到不明帳戶，起初表示要繳納會錢，後來改口投資「高獲利」互助會，行員擔心婦人遭詐報警。
經警方到場了解，陳婦稱透過熟識多年的朋友介紹，接觸類似互助會的投資，原會費為60萬元，但首次入會優惠方案只要先繳30萬便能入會。對方稱入會可穩定領取18%的高額利息，但陳婦對於互助會運作模式、投資項目及標的完全不清楚，只知道投入資金後可以領到利息。
經員警查看陳婦的手機對話內容，發現陳婦遭遇投資詐騙，且進一步查看對方原先提供的一頁式投資廣告，發現已被下架。陳婦才透露是在臉書（Facebook）上看到投資訊息，才與互助會的專員聯繫。
經警方提出相關詐騙案例勸導，陳婦才相信自己掉入詐騙集團陷阱，並感謝行員與員警及時協助守住積蓄。
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