國1北上苗栗銅鑼路段9車連環撞 男駕駛竟徒步跨越對向肇逃

國1北上144公里苗栗銅鑼路段，今天下午2點發生連環追撞事故，現場共造成9輛車的追撞毀損，所幸未造成人員傷亡，但拖吊過程中，卻有一名男駕駛趁警方到達前，橫越到對向的南下車道路肩後，跳下護欄離開，因涉嫌肇逃，目前警方還在查緝中。

據了解，事發當時先是有1車在內線車道自撞，造成後方不遠處有3車追撞意外，隨著車流逐漸降速回堵，約5分鐘後，1輛貨車因煞車不及再猛烈追撞，前後共造成9車因碰撞毀損，幸未釀出人員傷亡。

線上拖吊車業者紛紛第一時間趕抵現場執行拖吊作業，過程中有1輛廂型車男駕駛疑似外籍移工，他先是站在車頭前方持續使用手機通話，見後方又發生連環撞，可能是心虛「事情大條了」便趁警方還沒到現場，竟橫越到對向的南下車道路肩滯留，猶豫是否逃離；直到警方獲報另外派遣巡邏警車到南下了解時，該男見員警上前，就直接跳下護欄逃逸無蹤，警方攔阻不及，目前還在查緝中。