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新北三峽大學校內女大生墜樓 急送恩主公醫院搶救中

聯合報／ 記者曾伯愷李定宇江婉儀／新北即時報導

新北市三峽區一所大學校園今天下午發生墜樓，新北市消防局獲報人車趕抵，檢視一名年約20歲女大生已無生命徵象，緊急送醫急救，女大生傷勢嚴重持續搶救，警方現場圍起封鎖線採證，釐清墜樓原因。

據了解，廖姓女大生（20歲）目前就讀新北市一所國立大學歷史系大三學生，今天下午近4時許，廖女從系學院13樓墜落，倒臥地面，當場沒有生命徵象。警、消獲報派員趕抵，協助送醫急救，目前廖女傷勢嚴重，送往恩主公醫院急救中。

警方勘驗現場初步排除有人為可能，已通知學生家長到醫院協處，至於確切墜樓原因，有待警方後續調查釐清。

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新北市一名大三女學生，今天下午從校園內墜落送醫搶救，警調查墜樓原因。示意圖(與本案無關）／記者曾伯愷攝影
新北市一名大三女學生，今天下午從校園內墜落送醫搶救，警調查墜樓原因。示意圖(與本案無關）／記者曾伯愷攝影
新北市三峽區一所大學今天下午2時許一名年約20歲女大生墜樓，倒臥地面失去生命跡象，校方立即通報119將傷者送往鄰近的恩主公醫院。本報資料照片
新北市三峽區一所大學今天下午2時許一名年約20歲女大生墜樓，倒臥地面失去生命跡象，校方立即通報119將傷者送往鄰近的恩主公醫院。本報資料照片

墜樓 生命線

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