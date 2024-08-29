新北三峽大學校內女大生墜樓 急送恩主公醫院搶救中
新北市三峽區一所大學校園今天下午發生墜樓，新北市消防局獲報人車趕抵，檢視一名年約20歲女大生已無生命徵象，緊急送醫急救，女大生傷勢嚴重持續搶救，警方現場圍起封鎖線採證，釐清墜樓原因。
據了解，廖姓女大生（20歲）目前就讀新北市一所國立大學歷史系大三學生，今天下午近4時許，廖女從系學院13樓墜落，倒臥地面，當場沒有生命徵象。警、消獲報派員趕抵，協助送醫急救，目前廖女傷勢嚴重，送往恩主公醫院急救中。
警方勘驗現場初步排除有人為可能，已通知學生家長到醫院協處，至於確切墜樓原因，有待警方後續調查釐清。
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