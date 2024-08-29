桃園騎士違規迴轉…遭大車撞倒擠壓 路人嚇壞狂按喇叭
桃園市八德區昨上午發生一起驚險車禍，一名男騎士穿越車陣中欲跨越雙黃線迴轉，結果後方一輛停等中的大貨車未看見車前方底下的男騎士，隨即緩慢起步結果撞上機車往前滑行，附近用路人見狀嚇壞連忙按喇叭警示大貨車隨即停下，所幸沒有造成嚴重傷勢。
八德交通分隊長陳建名說明，昨上午8點50分在八德區永豐路平交道前，27歲陳姓男子駕駛大貨車由永豐路往八德方向行駛，51歲張姓男子則駕駛普重機車，欲跨越雙黃線迴轉至對向車道，結果大貨車疑似視線死角，不慎撞上前方張男，造成張男倒地遭推行並腿部受傷。
警方獲報後立即趕往現場處理，經對雙方實施酒測，酒測值為0，後續肇事責任有待進一步釐清。警方呼籲，駕駛車輛上路，請務必遵守交通規則，切勿行駛至大型車視線死角，以維護自身及其他用路人交通安全。
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