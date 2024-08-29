台中菜市場千元鈔口角 警憑新鈔連號破解還阿嬤清白

台中一名8旬阿嬤日前到菜市場堅稱付了千元鈔給攤商，攤商卻咬定只收了500元鈔，因而發生口角；警方今天表示，發現阿嬤使用紅包新鈔連號，經檢視攤商千元鈔，其中1張與阿嬤鈔票連號，全案這才真相大白。

台中市警察局第四分局南屯派出所日前接獲民眾報案指稱，菜市場發生口角糾紛，員警到場看到8旬阿嬤與攤商爭論不休，進一步了解，原來是阿嬤到菜市場買菜，說自己付出千元鈔給攤商，但攤商堅稱只收到500元鈔。

警方表示，阿嬤認為自己遭到誤解而情緒激動，並不斷解釋，甚至老淚縱橫，員警擔心阿嬤身體狀況，允諾會調閱監視器畫面查明真相，先請阿嬤返家休息等候結果；但由於市場監視器過於老舊，無法清楚還原當時狀況，致使案子陷入膠著。

梁姓員警想到年事已高阿嬤傷心難過，還得知阿嬤甚至前往鄰近媽祖廟跪求回復她的清白，梁員即前往阿嬤家中關心了解，從與家屬交談中得知，阿嬤平日零花都是過年過節收到的紅包，因為新鈔都是連號，在取得這關鍵線索後，連忙至菜市場將攤販所收千元大鈔與阿嬤家中剩餘鈔票比對。

警方指出，檢視後，果真在菜販處發現與阿嬤剩餘千元鈔連號鈔票，宣告破案真相大白，攤販對於自己在忙亂中不慎誤會阿嬤行為深感抱歉，並親自登門道歉，阿嬤這才放下心中執念，除了感謝媽祖顯靈庇佑外，對於員警鍥而不捨追查也予讚賞，將這場誤會變成皆大歡喜美好結局。