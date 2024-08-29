躲透天厝沒用 桃市掃蕩電子煙廠 查獲市值2000萬產品

桃園市政府衛生局表示，昨日與警方在八德區一透天厝查獲違規製造、分裝及進出貨電子煙等相關組合元件的工廠，現場查獲321箱及86包電子煙油、半成品與主機，市值超過2000萬元。

現場也起出攪拌組、分注器及磅秤等加工製造器具，全數封存並擴大追查。衛生局指出該工廠規模龐大，為電子煙製造工廠及通路之一，此次行動遏止了大量違法產品流入市場的危險，並宣示政府打擊違法電子煙製造與銷售行為的決心。

衛生局強調，電子煙對健康有極大危害，尤其對於青少年影響更甚；有青少年朋友因不諳法規，協助朋友在社群平台刊載廣告或販賣電子煙、加熱菸及其組合元件相關訊息，違者可處20萬元至100萬元罰鍰；另外，違法製造電子煙等產品情節嚴重，最高可處以5000萬元罰鍰，切勿心存僥倖。