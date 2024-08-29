死因離奇！台東池上婦人溺斃案 檢方初步相驗疑心因性休克

台東池上鄉1名66歲陳姓婦人昨晚陳屍自家農田旁堤防下，家屬發現報案，但死因離奇，家屬質疑不單純，警方介入調查，並報請檢察官相驗，暫時排除他殺，初步相驗疑為為心因性休克死亡所致。

關山警分局表示，昨晚間8點半左右，消防局接獲報案一名男子稱自己母親在池上大橋的德高堤防下疑似溺水；轄區救護人員趕往現場搜尋發現47年次陳姓婦人身體已經呈現僵硬沒有呼吸心跳。

不過，原本以為是單純的溺水案件，其他家屬趕到現場後認為死因並不單純；因為現場為農作地，沒有任何水源，只有泥濘田，不可能造成婦人溺斃，且婦人身上衣衫不整，長褲褪去一半圍巾在一旁。

消防人員不敢大意，趕緊會同警方前來調查，警方鑑識人員到達現場後，拉起封鎖線，先進行採證，並帶回現場相關證物，包含陳婦衣物、小包包、安全帽以及現場發現的2支鋤頭，並詢問家屬。

警方經過初步調查後，發現陳婦身體並未有明顯外傷，現場也沒有打鬥痕跡，暫時排除有他殺嫌疑，但其死因仍有疑點，也報請檢方進一步相驗，檢察官今天下午檢驗遺體，初步相驗結果疑為心因性休克死亡。