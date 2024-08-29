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影／詐團車手超商列印詐騙文件 休假警眼尖識破當場逮
詐團車手鄭姓男子前天在新北市一間超商列印疑似詐騙用合約書及存款憑證等文件，為新北市休假員警當場識破會同轄區派出所員警當場逮人，警詢後昨依法移送新北地檢署偵辦辦。
永和警分局中正橋派出所員警高聖彥前天休假運動後到超商購買飲料解渴，發現鄭姓男子（27歲）站在超商影印機前，專注操作列印多張空白的投資存款憑證、商業操作合約書等文件，心中直覺極可能為詐騙集團面交車手。
高員暗中監視並立即通報轄區派出所員警到場盤查，當場查獲存款憑證、商業操作合約書各2份、智慧型手機2支及工作證1張。鄭男落網後坦承擔任車手，在超商先列影文件並等候上游通知面交地點及對象，警詢後昨依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令限制住居。
永和警分局秀朗派出所所長游斯凱呼籲民眾，切勿聽信任何來路不明消息、網路群組及交付自身財物，以保護自己和他人的財產安全，若發現可疑活動或遭遇詐騙務必保持冷靜，並立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。
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