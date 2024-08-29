竹縣少年無照駕駛遇警逃逸 與工程車碰撞3人受傷

新竹縣吳姓少年昨晚無照駕車並載友人外出，行經新埔鎮一處路口遇巡邏員警，吳姓少年心虛逃逸後與工程車碰撞，造成3人受傷。警方今天說，除依法開罰也將通知參加道安講習。

新竹縣新埔派出所副所長爐緯洲今天接受媒體聯訪表示，昨天晚間10時49分許在新埔鎮中正楊新路口處，有1輛轎車因違規未開大燈，遇上前方有巡邏員警後心虛逃逸。

爐緯洲說，員警為防止危害，以保持安全距離行駛於轎車逃逸路線後方查看，發現這輛轎車在逃逸過程中闖紅燈，甚至與工程車發生碰撞，員警立即前往協助處理。

他指出，經查雙方輕傷、皆無酒駕，另轎車車上載有1名乘客，共3人受傷，員警立即通知救護車救治，而這輛轎車駕駛人為吳姓少年，因無照駕駛，警方依規定舉發。

新埔警分局提供新聞資料表示，吳姓少年因闖紅燈將依道路交通管理處罰條例開罰新台幣2700至4000元罰鍰，同時因無照駕駛將開罰6000元至2.4萬元罰鍰，另吳姓少年家長依規定將與其同時參加道路交通安全講習。

新埔分局表示，至於詳細車禍肇事原因，將後續釐清，也提醒用路人在行經路口請減速，應觀察路口來車，以維交通安全。