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車禍救援挑戰賽南投登場 台日12隊同場競技交流

中央社／ 南投縣29日電

消防署車禍救援挑戰賽今天展開，吸引台灣11個縣市消防局、日本隊競技；消防署表示，交通事故發生要盡速救出傷者提升存活率，盼透過產官學交流，精進車禍救助技術。

強化消防人員車禍救援技術，內政部消防署今天、明天在竹山鎮消防署訓練中心舉辦車禍救援挑戰賽，吸引11支縣市消防局及日本隊參加，依救援時限及傷患人數設定標準脫困、複雜脫困組別，考驗人員技術及裝備使用，評分標準包含風險控管、穩固、接近傷患、溝通、醫療評估、現場管理、指揮評分等，細項非常多。

南投縣消防局領隊、埔里分隊長廖承先說，消防員救援訓練內容都一樣，競賽時面對不同情境，如何穩固車體、破壞車體、創造救援空間、救出傷患等，最重要的是熟練度及經驗；今天競賽相較實際救援車禍的限制更多，競賽完全依靠隊員技術及器材，若是實際車禍救助，還可調用吊車、拖吊車等民間資源，機動應變狀況。

台中市消防局特搜大隊大誠分隊員陳煌升表示，車禍救助須先環繞確認完整場景，與隊友溝通危險因素後安全接近；各縣市、分隊器材及人員經驗不同，帶隊官須依現有器材、隊員能力，依現場狀況採取適當方案，儘量發揮團隊優勢戰力，以隊員安全為前提執行救援。

日本隊成員來自神奈川縣、山梨縣、鹿兒島縣、愛知縣、福井縣等，領隊、神奈川縣消防員川野健司透過翻譯接受中央社記者訪問說，曾到法國觀摩車禍救援競賽，並將器材使用技巧及技術帶回日本，他認為台灣消防員車禍救援技術比日本更佳，因此組隊交流。

日本 消防員 車禍

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