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南投女愛上假美國醫 被騙買遊戲點數險又落圈套

中央社／ 南投縣29日電

60多歲詹女遇網路愛情詐騙，深信對方是派駐衣索比亞的美國醫生，因被軍閥扣留需詹女買遊戲點數才能獲釋，對方得手，再謊稱匯300萬美金給詹女，行員察覺異狀通知警方阻詐。

南投縣警察局草屯分局今天發布新聞稿表示，詹姓女子收到臉書（Facebook）陌生好友邀請，進而互相成為LINE好友，對方自稱是派駐衣索比亞的美國醫生，因故遭當地軍閥扣留，需要詹女購買遊戲點數協助脫困，詹女未起疑，花新台幣1萬多元購買3次點數傳給網友。

這名假美國醫生謊稱因詹女購買點數而獲釋，順利返回美國，但已厭倦外派生活，希望退休後可在台灣置產長住並與詹女共同生活，因此謊稱將匯款300萬美金給詹女協助買房，詹女深信不疑，急忙到銀行詢問匯款是否入帳，行員察覺有異，通報警方到場了解。

草屯分局中正派出所警員郭佳峮、徐子宸到場，耐心聆聽描述對話與經歷，發現充滿各種假網戀話術，是典型假交友詐騙，警方告知詹女之前買遊戲點數、匯款300萬美金買房都是詐騙話術，未來可能以各種理由騙稱資金無法匯款要詹女代墊，甚至變成人頭帳戶等。

員警苦勸詹女走出騙局，但詹女深信雙方是以結婚為前提的交往關係，不斷為對方找藉口開脫，員警經詹女同意將她帶回派出所，再與草屯分局偵查隊繼續不斷勸說，才終於說服詹女製作相關阻詐資料，並相信整起事件是「假交友」詐騙。

草屯分局長劉千祥指出，詐騙集團善於利用年長、單身女子渴望愛情心態，假裝是外國戰地軍人、醫生、知名企業主等身分，一步一步取得受害人信任與喜歡，利用假戀情及同情心騙取大量金錢，所幸這次警、銀合作加上員警鍥而不捨勸說，阻止一場詐騙。

詐騙集團

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