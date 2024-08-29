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今年前5月車禍事故超過16萬件 消防署模擬車禍救援競賽
今年1至5月全台總計發生16萬249件道路交通事故，消防署在竹山消防訓練中心舉辦車禍救援挑戰賽，今明兩天共有12支國內外隊伍同場競技，日本隊（TIRAEMT）成員來自日本各地消防機關，署長蕭煥章指出，交通事故發生時，如何能把握黃金搶救時間，將傷者盡速救出，提升存活率，是執行第一線救援任務消防員的使命。
消防署長蕭煥章指出，根據交通部道安資訊查詢網統計，今年1至5月全台總計發生16萬249件道路交通事故，造成1193人死亡及21萬4124受傷，平均每日造成約8人死亡及1418人受傷，為強化消防人員車禍救援技術，希望透過競賽讓選手們相互交流車禍救援技能與經驗。
消防署並說，今年共有11個縣市消防機關組隊報名參加，另日本也廣邀該國各消防機關好手組成TIRAEMT隊前來參賽，共計將有12支隊伍同場較勁；本次比賽情境參考世界救援組織（World Rescue Organization，簡稱WRO）舉辦世界救援挑戰賽評分指南及「標準脫困」及「複雜脫困」2個情境來規畫賽程。
主辦單位表示，競賽著重「指揮與團隊」、「安全」、「脫困技術」、「傷患到院前救護」及「器材運用」等5項指標，並分為指揮、救助技術及醫療評核等3個項目評分，每支隊伍均需參加2個情境，在「標準脫困」情境中，參賽隊伍必須於20分鐘救出1名傷者，在「複雜脫困」情境中，參賽隊伍必須於30分鐘救出2名傷者，相較於「標準脫困」情境必須面對更為複雜的車禍情境及傷患處理。
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