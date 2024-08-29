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台南12警官人事異動 捲入職場霸凌副分局長名列其中

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局今發布12名警官職務調整，並於9月2日到任新職。圖／本報資料照
台南市警局今發布12名警官職務調整，並於9月2日到任新職。圖／本報資料照

台南市警局應現有職缺及現階段治安、交通工作需要，召開人事甄審委員會，依品德操守、工作表現、職務歷練及陞遷積分等通盤檢討，今發布12名警官職務調整，並於9月2日到任新職，而第六分局副分局長陳敏雄捲入職場霸凌案也在調動名單之列，改調保安警察大隊副大隊長。

台南市警第六分局巡官本月初在其Line大群組上，聲稱遭受該分局長官職場霸凌，台南市警局督察長王森瑒表示，已完成案件受理，會依相關程序公平公正調查，如查證屬實，將依相關規定懲處，絕不寬貸。

這12名警官職務調整：

一、督察室督察廖志明，調任保安科科長。

二、督察室督察蔣宗志，調任保防科科長。

三、主任秘書室第四序列專員林清榮，調任督察室督察。

四、保安科第四序列秘書郭進成，調任主任秘書室第四序列專員。

五、犯罪預防科第四序列專員廖淦龍，調任保安科第四序列秘書。

六、第三分局副分局長謝岳昇，調陞犯罪預防科第四序列專員。

七、學甲分局副分局長張俊雄，調任第三分局副分局長。

八、交通警察大隊副大隊長蔡佳璋，調任第六分局副分局長。

九、保安警察大隊副大隊長劉文棋，調任交通警察大隊副大隊長。

十、第六分局副分局長陳敏雄，調任保安警察大隊副大隊長。

十一、第二分局交通組組長陳俞成，調陞學甲分局副分局長。

十二、第三分局防治組組長劉行五，調陞主任秘書室第五序列專員。

主任 台南 警察

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