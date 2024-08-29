台南12警官人事異動 捲入職場霸凌副分局長名列其中

台南市警局今發布12名警官職務調整，並於9月2日到任新職。圖／本報資料照

台南市警局應現有職缺及現階段治安、交通工作需要，召開人事甄審委員會，依品德操守、工作表現、職務歷練及陞遷積分等通盤檢討，今發布12名警官職務調整，並於9月2日到任新職，而第六分局副分局長陳敏雄捲入職場霸凌案也在調動名單之列，改調保安警察大隊副大隊長。

台南市警第六分局巡官本月初在其Line大群組上，聲稱遭受該分局長官職場霸凌，台南市警局督察長王森瑒表示，已完成案件受理，會依相關程序公平公正調查，如查證屬實，將依相關規定懲處，絕不寬貸。

這12名警官職務調整：