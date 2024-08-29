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影／機車排氣噪音太大聲…警所前遭攔查 違規人上網討拍反遭批

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

孔姓男子昨凌晨與友人張姓及巫姓男子各自騎乘騎機車行經新北市中和區南山路，因排氣噪音太大聲在派出所前遭員警攔查，機車因未裝設後視鏡、排氣管未加裝隔熱防護裝置遭警開單告發，事後上網討拍反遭網友酸，「不要改裝就沒這個問題。」

中和警分局南勢派出所員警擔昨天凌晨2時許，在中和區南山路派出所前發現3輛機車疑似改裝排氣管發出刺耳噪音，員警上前示意路邊停車受檢，機車騎士孔姓男子一度拒檢，員警強勢要求機車駕駛人靠邊停車接受盤查。

據了解，孔姓男子（19歲）與友人張姓男子（19歲）及巫姓男子（20歲）3人，昨天凌晨欲騎車至烘爐地南山福德宮看夜景，行經南勢派出所前被員警攔下盤查，3人均持有普重機駕照，但因3人機車未裝設後視鏡、排氣管未加裝隔熱防護裝置，員警依道路交通管理處罰條例第16條1項2款隨意增減原有規格開單舉發。

孔男等人事後軤遭員攔查的影像上傳網路社群討拍反遭網友酸，「不要改裝就沒這個問題。」

孔姓男子昨凌晨與友人張姓及巫姓男子各自騎乘騎機車行經新北市中和區南山路，因排氣噪音太大聲在派出所前遭員警攔查，機車因未裝設後視鏡、排氣管未加裝隔熱防護裝置遭警開單告發，事後上網討拍反遭網友酸，「不要改裝就沒這個問題。」記者王長鼎／翻攝
孔姓男子昨凌晨與友人張姓及巫姓男子各自騎乘騎機車行經新北市中和區南山路，因排氣噪音太大聲在派出所前遭員警攔查，機車因未裝設後視鏡、排氣管未加裝隔熱防護裝置遭警開單告發，事後上網討拍反遭網友酸，「不要改裝就沒這個問題。」記者王長鼎／翻攝
孔姓男子昨凌晨與友人張姓及巫姓男子各自騎乘騎機車行經新北市中和區南山路，因排氣噪音太大聲在派出所前遭員警攔查，機車因未裝設後視鏡、排氣管未加裝隔熱防護裝置遭警開單告發，事後上網討拍反遭網友酸，「不要改裝就沒這個問題。」記者王長鼎／翻攝
孔姓男子昨凌晨與友人張姓及巫姓男子各自騎乘騎機車行經新北市中和區南山路，因排氣噪音太大聲在派出所前遭員警攔查，機車因未裝設後視鏡、排氣管未加裝隔熱防護裝置遭警開單告發，事後上網討拍反遭網友酸，「不要改裝就沒這個問題。」記者王長鼎／翻攝

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