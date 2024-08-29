高雄裸屍女命案 家屬怨：她曾被男友打成豬頭、刺肚險死仍不聽勸

49歲方姓女子昨午被發現陳屍在高雄市三民區某旅館，全裸俯趴陳屍浴缸，警方今晨在新竹逮捕涉有重嫌的方女男友顏姓男子；檢警今午相驗死者，死者妹妹怨姊姊曾被男友用刀捅腹部，險些死掉，還曾被打成豬頭，家人勸她勿和顏男在一起，但她就是勸不聽，沒想到發生憾事。

轄區三民一警分局警方昨午接獲旅館房務人員通知，49歲方姓女子中午退房時，沒接電話，門深鎖，因此報警。警方鑑識採證，發現方女身上雖無明顯外傷，原以為方女泡澡時疑心肌梗塞，後採證發現浴室門口地板有數滴血跡，還有擦拭痕跡，床沿也有數滴血跡。

警方查詢旅館和調監視器，發現方女和46歲的顏姓男友於26日一起投宿旅館，原本兩人應於28日退房，但警方到場時只見方女陳屍浴缸。

警方調閱周圍監視畫面，發現顏昨上午9點多即離開旅館，騎機車先到湖內區的大湖火車站，再搭火車到台南，之後搭下午3點13分的高鐵往新竹，疑故意製造斷點，今凌晨循線在新竹一家小旅社逮獲正要盥洗的顏男；顏聲稱，離開旅館時，見女友人還好好的，不知發生何事。

檢警今午在市立殯議館相驗死者遺體，對於姊姊疑遭顏男殺害一事，死者方女的妹妹指希望檢警能將顏男繩之於法。

「死者妹妹抱怨，家人都曾經勸過姊姊不要和顏男在一起，但勸了也沒用！」死者妹妹抱怨，姊姊10多年前離婚，和前夫育有一女，7、8年前在網路認識顏男，兩人同居後，姊姊屢次遭顏男家暴。

方女妹妹說，顏男每次都把姊姊打得臉部腫得像豬頭，眼睛都睜不開，2年前還有一次用刀子刺姊姊肚子，姊姊還差點死掉，家人都勸姊姊要離開顏男，但姊姊就是講不聽。

方女妹妹指出，方女在家排行老三，平常會到大姊的雞蛋攤幫忙，只要一賺到錢就拿錢給顏男，顏若拿不到錢，會狂打手機、狂按家裡門鈴，恐嚇說要殺她們全家。

方女妹妹說，姊姊後來自己租屋在外，未和顏男同住，原本9月6日姊姊被顏男毆打的案件要開庭，不清楚姊姊為何會和顏男同宿旅館；由於姊姊遭殺害，怕顏男再報復，所以打算全家要再搬家逃離。

據了解，顏男曾有多次家暴方女紀錄，2020年6月1日，方女和顏男在租屋處因金錢問題發生爭執，顏男徒手攻擊方女頭、手腳等處；同年10月25日凌晨，顏男見方女對他拍照，憤怒下持煙灰缸攻擊方女，導致方女受有頭皮、臉部擦傷、頭皮、左前臂、左側食指挫傷等傷害；顏男被檢察官依傷害罪提起公訴，但高雄地院審理時，方女又心軟撤回告訴。

後方女申請保護令，2022年9月顏違反保護令，辱罵方女，2023年2月20日又拿剪刀攻擊方女，造成方頭部受傷。

法院審理後，今年6月26日將他依犯違反保護令罪，共4罪分別判刑，應執行11月徒刑，得易科罰金。

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