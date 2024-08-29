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台中特斯拉男車禍和女友大吵 越想越氣又不慎撞斷路燈

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中何姓男子今清晨駕駛1輛特斯拉電動車先是在西屯區擦撞機車，聯繫女友到場後卻被她罵了一頓；何回程時心情受影響，竟又不小心撞到南屯區的路燈，除車頭凹損變形，連路燈也斷裂橫躺路面。警方循線找到何，他坦承肇事表示一時情緒上來才不慎釀禍，被依違反道交條例、社秩法送辦。

台中第四分局今凌晨6點多獲報，南屯區黎明路、大墩十一街口的路燈遭遭撞斷整個橫躺在路中間，轄區黎明派出所獲報到場，發現斷裂路燈阻礙大墩十一街東西往來車流，立即實施交管、通報負責單位處置，現場在上午7點32分恢復交通順暢。

警方發現，因案發路口監視器遭撞毀損無法勘驗，再擴大調閱前後周邊鏡頭，見1輛白色小客車一早6點多行經時，其車頭保險桿嚴重毀損、脫離車身，再追查其行車軌跡發現和遭撞路燈地點吻合，研判該車涉有重嫌，再派線上警力巡邏最後在環中路三段找到肇事的何姓駕駛。

警方查，何男（29歲）今清晨4點多下班要回家時，先是在西屯區發生車禍自撞路邊機車，何男當下打電話告訴女友，何還說，女友趕到場時沒有關心他反而一陣數落，後來2人就當街大吵不歡而散。

結果自己再開車要回家途中就又撞到路燈，第一時間卻沒有報警反而想到要牽車去修理，警方循線找到人時，何則坦承因和女友爭執，越想越氣下才影響開車，警方也對他施以酒測數值為0，詢後仍依違反道路交通管理處罰條例第62條、社會秩序維護法第75條2款毀損路燈送辦。

【中央社／台中即時報導】

警方說，依據道路交通管理處罰條例62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

何男駕駛特斯拉發生車禍後，又不慎撞斷路燈，釀車頭凹損變形。記者曾健祐／翻攝
何男駕駛特斯拉發生車禍後，又不慎撞斷路燈，釀車頭凹損變形。記者曾健祐／翻攝
何男駕駛特斯拉發生車禍後，又不慎撞斷路燈，釀車頭凹損變形。記者曾健祐／翻攝
何男駕駛特斯拉發生車禍後，又不慎撞斷路燈，釀車頭凹損變形。記者曾健祐／翻攝

監視器 車禍

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