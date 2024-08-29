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影／「誰來救我」半夜鶯歌工地傳呼救 警解危一查…竟是水電竊賊

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

楊姓男子這個月24日晚間潛入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，被反鎖在頂樓處，大聲向外求援「誰來救救我？」路人經過聽到報警，孰料警到一查竟是竊賊，當場帶回派出所查辦，警詢後依法送辦。

據了解，楊姓男子（46歲）家住桃園平鎮的他目前無業四處遊蕩，這個月24日晚上10時左右，徒步經新北市鶯歌區鳳鳴路105號旁一處工地，見深夜時分工地無人看顧，偷插工地變電箱電源插座，幫自己手機充電，隨後潛入工地搭乘電梯直上頂樓，打開水龍頭洗澡。

楊男洗完澡準備離開，卻被反鎖在頂樓處，於是大聲呼救「救命啊！誰來救救我！」直到喉嚨喊破聲音已變調低沉，才被一名路人聽到報警協處。

三峽警分局鳳鳴派出所員警獲報趕抵，打開手電筒逐層搜索，於頂樓處發現楊男。楊向警坦承，看工地沒人心想進來借水洗澡，順便休息一下，沒想到卻被反鎖，才大聲呼救。警查看現場發現楊還竊電，當場告誡「水、電都是私人資產，不該任意竊取」，楊男低頭不語帶回派出所查辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子這個月24日晚間侵入新北市鶯歌鳳鳴路一處建築工地竊電、偷水洗澡，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

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