疑彎道未減速…新店砂石車側翻大馬路旁草叢 司機受傷送醫

馮姓男子今天上午駕駛砂石車行經新店區安祥路，疑彎道未減速不慎側翻大馬路旁草叢，因頭部及右手擦挫傷受傷送醫。據了解，馮男酒測值為零，員警到場疏導交通，並通知拖吊車到場拖吊，事故障礙已於上午8時許排除，交通恢復順暢。

新店警方今天上午6時11分獲報，新店區安祥路發生大型車交通事故，疑似有人受傷，員警及救護人員趕抵時，發現事故現場為1輛砂石車朝右側翻在安祥路邊草叢。

據了解，砂石車司機馮姓男子（22歲）當時沿新店區安祥路下坡，往祥和路、安康路方向行駛，因第一次行經該路段，彎道過彎時疑似未減速不慎而碰撞路邊燈桿才會側翻路邊。

馮男意識清醒，頭部擦挫傷、右手右肩受傷，員警協助送上救護車前往新店慈濟醫院就醫。馮男呼氣酒精濃度值為零，至於詳細肇事原因有待警方調查釐清。