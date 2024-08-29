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因應工廠火警 桃消赴中台橡膠模擬化學物質外洩、出動消防機器人
近期發生數起重大工廠火災，桃園市消防局今在八德區中台橡膠工廠舉辦兵棋推演，並結合場所進行自衛消防編組，效果逼真，因廠內有存放化學物品，搶救上比一般工廠有較大的風險，希望藉此次訓練加強廠內員工初期自衛消防編組應變能力，及提升消防人員面對複合型災害的處理效能。
今演練模擬中台橡膠工廠精練課發生火災產生大量濃煙，員工立即啟動自衛消防編組並實際執行各項編組與任務分工，消防隊抵達後火勢持續擴大並得知有人受困，且原料倉庫有化學物質外洩；初期指揮官立即要求業者提供安全資料表，並請求除汙棚支援。
同時現場出動消防機器人，由消防機器人進入火煙較大、人員難以接近的區域周界防護，避免火勢擴大延燒，受困員工則由消防人員救出並經除汙作業後，由救護車協助後送往鄰近責任醫院。
八德消防分隊長鄭仁豪表示，感謝中台橡膠提供場地配合辦理兵棋推演，消防人員面臨危險物品工廠事故時，經常伴隨大量風險，必須依不同化學物質特性採取不同搶救作為，希望業者務必定期更新廠區平面圖及存放化學品等資訊，隨時可以提供消防單位檢視，萬一發生事故時應指派專人在現場配合說明，降低損失。
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