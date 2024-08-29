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涉虐貴賓狗被PO網 台中男童進派出所嚇壞、父母喊無辜

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男童涉嫌虐狗被拍下影片上網，影片中他強扯一隻紅貴賓犬往上拋再捏嘴，狗嚇到夾尾，網友奔走陳情檢舉，網友和民代與動保單位合力尋找線索後，台中市動保處昨晚找到男童和父母，釐清是否有虐狗行為。

據了解，10歲男童和父母帶狗到派出所時，男童一臉驚嚇，不知自己做什麼事要到派出所，他和父母都堅稱沒有虐待狗，他們很愛狗，當天只是拉狗動作，不知為何被解讀虐狗；他們也不曾虐狗致死，竟被冠上莫須以的罪名，很無辜。

民眾目擊男童虐狗，手機拍影片上傳後，引起上萬人怒罵，許多人請求拍攝者報案，通報動保處，搶救這隻可憐的貴賓犬；畫面中，男童牽著繫繩的紅貴賓犬，他單手拉繩，用力將狗往上拋，狗在半空中翻飛，嚇到不敢叫還夾尾。

男童再單手緊捏住狗嘴，再將狗吊著提、狗四肢懸空眼神無助驚恐，畫面引起許多網友大罵，也為狗求救，一名網友說，他認識這名男童，家人很寵他，不是第一次虐狗，他也會欺負路過的身障人士，男童家曾養一隻狗，被虐待致死，後來罰錢了事；台中市動保處長林儒良今天表示，男童是否曾有虐狗致死行為，目前只是網傳，動保處未接獲通報和調查紀錄。

台中市動保處表示，網傳台中市東區發生虐待犬隻一案，動保處獲悉後昨天派員稽查，但未見事證中之犬隻，也未找到行為人，昨天下午由台中市第三警分局合作派出所員警找到這隻狗，已交給動保處扣留安置中，目前初看外觀，狗沒受傷，仍需再詳細檢查，並函請行為人及其法定代理人陳述意見，如果有騷擾、虐待或傷害動物情形將依法查處。若無違法情形，再歸還狗。

動保處提醒，如果成年飼養動物有不當行為，按動物保護法規定，其法定代理人應負相關法律責任，倘故意傷害致動物受傷未達死亡程度，可依動物保護法第30條處1萬5千元以上至7萬5千元以下罰鍰。

台中市議員周永鴻也接到此陳情案，他在臉書寫著「台中東區遭虐待的狗狗已經救出來了」，周永鴻表示，動保處已經找到狗並扣留帶回，現場初步檢查無明顯外傷，會再送動物醫院做詳細身體檢查，將強力監督市府動保作為，做毛小孩的守護者。

台中市一名男童疑虐狗，台中市動保處找到狗，扣留帶回保護並追查此案。圖／台中市動保處提供
台中市一名男童疑虐狗，台中市動保處找到狗，扣留帶回保護並追查此案。圖／台中市動保處提供

動保團體 動物醫院 虐狗

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