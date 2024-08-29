聖合光將聲請破產 新北消保官籲消費者申報債權

新北市法制局消保官鄭忠育指出，聖合光美學公司因牙齒美白業務涉違法遭檢警調查，2間門市無預警歇業，並將委任律師聲請破產，消保官提醒消費者應申報債權，以保障權益。

法制局今天發布新聞稿，消保官鄭忠育指出，聖合光公司因從事牙齒美白醫療行為，涉嫌違反醫師法而遭檢警搜索扣押，2間門市因此無預警歇業。為保障消費者權益，消保官也展開行政調查。

鄭忠育指出，聖合光公司8月7日至新北市政府向雙北消保官說明解決方案時指出，因電腦設備及檔案均遭新北地檢署扣押，無法計算會員未上課程比例以計算退款金額，願於新北地檢署發還電腦設備及會員資料後，計算殘值並退還消費者相關費用或等值商品。

鄭忠育指出，聖合光公司8月26日發布律師函通知消費者將委請律師事務所向法院聲請破產，消保官將全力協助消費者保障權益。

鄭忠育說，聖合光公司於律師函中請消費者於9月5日前提供姓名、地址及剩餘未消費金額予該公司，若法院裁定業者宣告破產，請消費者儘快於法院公告的規定期間內向破產管理人申報債權，可就破產財團受清償。

鄭忠育指出，業者聲請破產即代表無法繼續提供服務，建議以信用卡付費儲值的會員可檢具附件律師函及自己保存或新北地檢署未來提供上課紀錄，於業者停止提供服務120日內向銀行申請信用卡爭議款，如通過申請即不會有損失，可更快速保障權益。