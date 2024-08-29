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高雄女赤裸俯趴旅館浴缸…血跡滴到床沿 警一度對外稱心肌梗塞

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影／高雄女赤裸俯趴旅館浴缸…血跡滴到床沿 警一度對外稱心肌梗塞

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區某旅館昨午傳出方姓女子陳屍浴缸，警方初步鑑識，方女身上雖無明顯外傷，但浴室門口地板有數滴血跡，還有擦拭痕跡，床沿也有數滴血跡，但警方卻對媒體稱「初步研判無外力介入，疑心肌梗塞死亡」，後鑑識調查，查出方女的同居顏姓男友疑涉案，今凌晨逮捕顏歸案，正釐清殺人動機。

轄區三民一警分局警方昨午接獲旅館房務人員通知，49歲方姓女子中午退房時，沒接電話，門深鎖，因此報警。

警方到場後，發現房間內鎖反鎖，進房後才發現方女全身赤裸俯臥在有水的浴缸中，媒體得知訊息詢問警方，但警方卻指現場無外力介入，方女身上無外傷，懷疑方女泡澡時心肌梗塞，暫排除外力介入。

但鑑識人員同步通知到場後，卻發現浴室有數滴血跡，還有被擦拭過的痕跡，且浴室到床沿有數滴滴落的血跡，床鋪棉被有睡過跡象。

經查詢旅館和調監視器，發現方女和46歲的顏姓男友一起投宿，於26日一起投宿旅館，原本兩人應於28日退房，但警方到場時只見方女陳屍浴缸。

警方調閱監視畫面，發現顏昨上午9點多即離開旅館，騎機車先到湖內區的大湖火車站，再搭火車到台南，之後搭下午3點13分的高鐵往新竹，今天凌晨循線在新竹一家小旅社逮獲正要盥洗的顏男；顏聲稱，離開旅館時，見女友人還好好的，不知發生何事。

警方將顏男從新竹帶回高雄，正進一步偵訊，以釐清涉殺女友的動機，並報請檢察官相驗，以查明方女確切死因。

高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕方女的顏姓男友。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕方女的顏姓男友。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕方女的顏姓男友。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕方女的顏姓男友。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕方女的顏姓男友。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕方女的顏姓男友。記者石秀華／翻攝

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