平溪老街民宅2樓起火 消防布水線跨鐵道搶救…平溪往菁桐火車停駛

新北市平溪區中華街一處民宅2樓，今天上午8點半在夫妻吵架後發生火警，濃煙竄出，現場為老街，巷弄十分狹窄，消防人員趕至滅火，確認屋內夫妻已出來，沒有人受困，因房子在山坡上，布水線須經過平溪支線鐵軌，目前還在後續處理，平溪往菁桐暫時停駛。

新北市消防局第六大隊獲報，平溪區中華街一處民宅2樓發生火警，消防人員8時37分扺達現場後，發現現場為老街，巷弄狹窄，有看到黑煙冒出。

消防人員布水線進入滅火，現場無延燒之虞，在9時17分已控制火勢，殘火處理中。經與關係人確認無人受困。但有人表示有聽到夫妻吵架聲音後起火，目前警方還在了解中。據瞭解，該戶妻子有情緒不穩現象，曾多次強制送醫，是列管社區滋擾分子。

消防人員表示，因房子在山坡上，布線須經過平溪支線鐵軌，粗估約需再1小時做後續處裡理。火警出動石碇分隊、第六大隊、汐止、瑞芳、瑞亭、平溪、秀峰、深坑，共15車34人。

第六大隊大隊長羅億田表示，如發現火災或緊急危難，應立刻撥打119通報，讓緊急救援的能量第一時間能到場協助。