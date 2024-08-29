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警察叔叔來了還帶食物 高美派出所警員牽善緣助弱勢戶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局高美所警員鄭惇升勤區訪查時，發現陳姓男子有母親和5名子女要照顧，家境困難，物質缺乏，他發現轄區一家廟宇最近中元普度準備餅乾和白米等物質祭拜，警員協調廟宇將物資送給陳家，當警員帶物資送到時，陳家小朋友高興喊著：「警察叔叔來了，還有帶餅乾及食物喔」。

據了解，陳姓男子與妻育有2男3女，最大女兒剛滿18歲暑假開始打工貼補家用，另4人從幼稚園大班至最小女兒才未滿周歲，陳妻在家照顧母親及小孩，陳男平時打零工及社會局補助維持家計。

警員鄭惇升平日勤查時會到陳家探望小朋友，關心詢問家庭狀況，發現陳家生活簡約，無過多存糧，近期因中元節慶各地舉辦普度法會，他勤區內一家廟宇準備餅乾、麵條、白米等民生用品祭拜，警員想到這些物資是陳家需要，他昨天和廟方協調，將民生物資贈予陳男家。

當警員帶著物資到達陳家時，小朋友高興向媽媽喊著：「警察叔叔來了，還有帶餅乾及食物喔」，並開心要與警員合照，鄭員說明物資來源，陳妻感謝員警資助，她說這些正是家中需要的。

警員鄭惇升表示，陳男家庭是他勤區內唯一的弱勢家庭，陳男家中有5名子女及老母親，他深覺陳男背負重擔，他在重要節日，平日有需要將會給陳家生活物資，讓他們也能感受到社會溫暖，他說每次去關懷時，只要看到小朋友興高采烈，臉上露出純真的笑容，自己就滿足。

清水警分局高美所長莊凱宇表示，警察主要工作除維護治、交安外，平時透過勤區員警深入社會角落，如遇轄區弱勢居民即時通報社政機關予以協助，平時也建立的良好的社區夥伴關係，給轄區民眾適時、適當、適切各項協助。

台中市清水警分局高美所警員鄭惇升轉介轄區一家廟宇普度品，送給弱勢戶。圖／警方提供
台中市清水警分局高美所警員鄭惇升轉介轄區一家廟宇普度品，送給弱勢戶。圖／警方提供

弱勢家庭 警察

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